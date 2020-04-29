В окупованому Криму всіх приїжджих відправлятимуть до обсерватора

З 1 травня всі особи, що прибуватимуть до окупованого Росією Криму, обов’язково на 14 днів потраплятимуть до обсерватора. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на голову фактичної російської влади півострова Сергія Аксьонова. Він уточнив, що це не стосуватиметься тих, хто має в Криму реєстрацію або власність.

«Не самоізоляція, а в обсерватор. Це вимушений захід, інших варіантів не буде», –сказав Аксьонов 29 квітня.

Раніше про такі ж заходи оголосила російська влада іншої окупованої української території, міста Севастополя.

У Криму з 2 квітня запровадили карантин: на Керченському мосту і на в’їзді до Севастополя стоять блокпости. У Севастополі для пересування запроваджена пропускна система, в тому числі в електронному вигляді.

Станом на ранок 29 квітня в окупованому Криму зареєстровано 89 випадків COVID-19, у Севастополі – 73 випадки.