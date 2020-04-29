Суд в Росії продовжив арешт фігурантів алуштинської «справи Хізб ут Тахрір» до жовтня – активісти

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону продовжив арешт фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір», передає громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Айдера Азаматова.

Повідомляється, що Ленур Халілов, Руслан Нагаєв, Руслан Месут і Ельдар Кантіміров, які брали участь в засіданні онлайн із СІЗО-1 Сімферополя, залишаться під вартою до жовтня 2020 року.

За даними сторони захисту, судове засідання з розгляду справи по суті призначене на 8 травня.

Захист фігурантів алуштинської «справи Хізб ут Тахрір» на попередньому засіданні 27 квітня заявив низку клопотань, в тому числі про припинення кримінальної справи через «відсутність складу злочину».

«Суддя відмовив в усіх клопотаннях захисту, в тому числі відмовив у праві скористатися послугами перекладача», – прозповів адвокат Айдер Азаматов.

Кримчан затримали російські силовики після обшуків 10 червня 2019 року. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять в рамках кримінальної справи про «організацію або участь в діяльності терористичної організації» і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», що заборонена в Росії і на анексованій нею території Криму.

Захисники заарештованих і засуджених у «справах Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою.