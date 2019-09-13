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13 Вересень 2019, Київ 13:58
Новини | Політика

Прокуратура АРК відкрила провадження через «пропаганду війни серед дітей» у Криму

Прокурор АРК Гюндуз Мамедов зазначив, що «військове навчання дітей – це порушення міжнародного гуманітарного права»

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Прокуратура АРК відкрила провадження через проведення серед дітей в анексованому Росією Криму заходів, спрямованих на «пропаганду війни» і службу в російській армії.

Як повідомляє пресслужба прокуратури АРК, провадження зареєстрували за заявою «Кримської правозахисної групи».

«Підготовка дітей відбувається за основами військової служби в освітніх установах і навчальних закладах. Дітей і молодь навчають основам військових наук, користування вогнепальною зброєю, безпосередньо чинять тиск на свідомість дітей і молоді. Таким чином окупаційна влада готує поповнення числа службовців збройних сил Росії», – йдеться в повідомленні.

Прокурор АРК Гюндуз Мамедов зазначив, що «військове навчання дітей – це порушення міжнародного гуманітарного права».

Кримські діти – «гарматне м’ясо»? – відео
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Кримські діти – «гарматне м’ясо»? – відео

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«Держава-окупант не має права ні мілітаризувати навчання, ні призивати юнаків до лав збройних сил. Росія робить і те, і інше – тому прокуратура автономії розслідує мілітаризацію навчання на окупованому півострові, як порушення законів і звичаїв війни», – пояснив прокурор АР Крим.

Після анексії півострова Міноборони Росії створило в Криму відділення російського військово-патріотичного руху «Юнармія».

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Зокрема, російська влада анексованого півострова відкриває у школах кадетські класи і проводить набір у російський військово-патріотичний рух «Юнармія». Дітей вчать розбирати зброю і стріляти, привчають носити камуфляж і ходити строєм.

Українські правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в анексованому Криму. Психологи відзначають тиск на свідомість дітей у сучасній освіті Росії.

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