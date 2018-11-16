У школах окупованого Севастополя пропонують створити патріотичні ради

У окупованому Севастополі 16 листопада на пленумі місцевої громадської організації ветеранів війни, праці, збройних сил і правоохоронних органів повідомили про плани створити в міських школах ради з патріотичного виховання молоді, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Члени організації впевнені, що зараз патріотичне виховання молоді «не на належному рівні».

Повідомляється, що збиратися такі шкільні ради повинні не рідше ніж раз на два місяці, при них сподіваються відродити «тимурівський рух».

Ветерани висловилися, що «Севастополь має гриміти у всьому світі як центр патріотичного виховання».

При цьому на пленумі були присутні й керівники шкіл, які розповіли про патріотичну роботу за допомогою шкільних музеїв і воєнізованих ігор.

У жовтні підконтрольна Кремлю влада Севастополя затвердила «Концепцію розвитку військово-патріотичного виховання та підготовки до служби в збройних силах Російської Федерації дітей і молоді Севастополя на 2018-2010 роки». Концепція передбачає створення навчального пункту, Центру військово-патріотичного виховання молоді, організацію військово-технічних гуртків, тактико-стройові і тактико-спеціальні заняття, військово-спортивні ігри та навчальні збори на базі військових частин.

Російська влада Севастополя доручила Департаменту освіти збільшити кількість позашкільних заходів з військово-спортивної тематики «у зв’язку зі значним збільшенням в кількості ДОСААФ і «Юнармії».

Міноборони Росії у взаємодії з органами підконтрольної Кремлю влади Криму створило на півострові відділення російського військово-патріотичного руху «Юнармія».

Міністерство оборони Росії повідомляло наприкінці травня 2018 року, що до російського руху «Юнармія» долучили понад 500 севастопольських школярів.

Українські правозахисники неодноразово звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в анексованому Криму. Психологи відзначають тиск на свідомість дітей в сучасній освіті Росії.

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