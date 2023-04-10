Власниця турагентства допомогла вивезти з окупованих територій до Криму 1000 дітей – ОГП

Прокуратура Автономної республіки Крим повідомила про підозру підприємниці з Криму в колабораційній діяльності – про це Офіс генерального прокурора повідомив 10 квітня.

За даними прокуратури, жінка «уклала з державою-окупантом договір щодо перевезення на територію Криму 1000 дітей». Після окупації Криму вона нібито зареєструвала туристичну агенцію «АТЛАС» за російським законодавством.

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«У 2022 році вона уклала контракт з незаконно створеним «Кримським федеральним університетом ім. Вернадського. За умовами договору компанія підозрюваної надала послуги з перевезення неповнолітніх з території тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей до Криму та назад для 1000 дітей і 64 супровідників», – повідомила пресслужба ОГП.

За це підозрювана отримала понад 15 мільйонів рублів, стверджують правоохоронці.

Наразі українській владі точно відомо про понад 19 тисяч вивезених з окупованих територій дітей до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України. Це підрахунки Національного інформаційного бюро. За цей рік повернути вдалося поки що понад 300 дітей.

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17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової.

За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».