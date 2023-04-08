В Україну повернулася 31 дитина, вивезена раніше до Росії – Save Ukraine

В Україну 8 квітня повернулася 31 дитина з Херсонської і Харківської областей, яких після початку повномасштабного російського вторгнення вивезли до Росії або на підконтрольні Росії українські території. Про це повідомив фонд Save Ukraine, що повертає депортованих дітей додому.

«Після тривалої кількамісячної розлуки вони зустрінуться зі своїми сім’ями. Попереду і в дітей, і в батьків – психологічне й фізичне відновлення. І ми продовжимо про них піклуватися, поки сім’ї не опиняться вдома», – повідомили у фонді.

Директор фонду, а в минулому уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба зауважив, що з кожною місією кількість годин допитів у ФСБ Росії, випробувань, через які проходять сім’ї, щоби повернути своїх дітей, збільшується.

Інші подробиці поки що невідомі.

Наразі українській владі точно відомо про понад 19 тисяч вивезених з окупованих територій дітей до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України. Це підрахунки Національного інформаційного бюро. За цей рік повернути вдалося поки що понад 300 дітей.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової.

За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».