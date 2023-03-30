«Діти свідчать, що їх били за непокору» – уповноважена президента про вивезених в Росію дітей

Вивезених в Росію дітей з окупованих території України психологічно цькували, обзивали за те, що вони українці, а деяких навіть били за непокору, розповіла уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода. Ранок».

«Дуже часто дітей карають за те, що вони відмовляються говорити російською мовою, відмовляються вчити і співати російський гімн, вставати під час російського гімну. Практично всі діти свідчать, що їх психологічно дуже сильно булили, по-різному обзивали за те, що вони – українці. Є навіть діти, які свідчать про те, що їх били за таку непокору», – каже уповноважена з прав дитини.

Герасимчук додає, що у дітей були навіть фотодокази, але коли російська сторона передавала їх батькам, то змушувала видаляти усі фото і відео. Наразі уповноважена має лише усні свідчення дітей.

«Все це говорить про те, що росіяни хочуть за допомогою наших дітей просто поповнити свою націю. Ось і все. Мало того, вони відбирають нібито найкращих, найздоровіших. Вони проводять так звані примусові «медичні огляди» на окупованих територіях, нібито з метою «потурбуватися» про дітей, але насправді це є ніщо інше, як такий відбір тих дітей, які не мають проблеми зі здоров’ям. Їх також викрадають і вивозять до Російської Федерації», – зауважила Герасимчук.

З усіма дітьми, які були привезені з Росії, працюють відповідні служби в Україні, каже Герасимчук, зокрема, у дітей беруть покази і документують свідчення. Вони розповідають, що з ними відбувалося, кого вони бачили і хто з ними спілкувався. Це робиться для того, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності, оскільки ці діти є свідками, наголошує уповноважена.

«Інколи діти, яких ми повертаємо, дивом привозять з собою записки від інших дітей, про яких ми, наприклад, навіть не знали і не знали, що вони там перебувають», – каже Герасимчук.

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Наразі українській владі точно відомо про понад 19 тисяч вивезених з окупованих територій дітей до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України. Це підрахунки Національного інформаційного бюро. За цей рік повернути вдалося поки що 327 дітей.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової.

За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».