«Рано чи пізно доведеться відповідати» – Верещук до росіян, які усиновлюють незаконно вивезених з України дітей

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до громадян РФ, які усиновлюють незаконно вивезених з України дітей, і попередила, що за це їм доведеться відповідати.

«Вивозити з України дітей-сиріт та передавати їх на усиновлення російським громадянам – це незаконно та підло. Особливо огидно – це коли люди ще й публічно вихваляються тим, що всиновили вкрадених в Україні дітей. Вкотре нагадую всім російським так званим «приймальним батькам» та «опікунам»: вам рано чи пізно доведеться відповідати. Так само, як і причетним російським чиновникам – великим та маленьким. Ваші особи не є великим секретом: ні для українських, ні для міжнародних правоохоронних органів», – звернулася Верещук через Telegram.

Як доказ того, що Україна знає про так званих усиновлювачів, вона назвала деякі імена.

«Наприклад, мешканці Московської області Ірина Рудницька, Катерина Триполець, Денис Триполець, Михайло Сєріков, Марина Марченко тощо. Йдеться про багато десятків російських громадян, які чомусь вирішили, що їм дозволено всиновлювати вкрадених із України сиріт. Наполегливо рекомендую російським громадянам не всиновлювати українських сиріт, яких незаконно вивезли із тимчасово окупованих територій України. Від російських посадових осіб вкотре вимагаю передати українській стороні всіх наших дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», – сказала Верещук.

Раніше сьогодні Мінреінтеграції повідомило, що наразі незаконно депортованими до РФ вважаються 19 514 українських дітей.

Українська влада неодноразово повідомляла про примусове вивезення РФ дітей з тимчасово окупованих територій України. На сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися понад 300 дітей.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової. За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».