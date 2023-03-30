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Політика

Резніков назвав дати контрнаступу. Павло Лебідь погрожує Зеленському?

Міністр оборони України Олексій Резніков називає дати початку українського контрнаступу. Хоча раніше в тому ж Міноборони просили не анонсувати наступ ЗСУ. У той же час президент України Володимир Зеленський побоюється: якщо програти під Бахмутом, то його таки посадять за стіл переговорів з російським президентом Володимиром Путіним. То чиї прогнози здійсняться?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:

Зеленський запросив до України главу Китаю Сі Цзіньпіна. Щоправда, через інтерв'ю журналістам AP. Чи отримають це послання в Китаї та чи зможе Китай завершити війну України та Росії?

Україна почала повертати вивезених з країни дітей. Російська сторона каже, що «евакуювали» більш як сімсот тисяч неповнолітніх. Україна каже: сотні тисяч дітей вкрали. То скільки ще українських дітей залишається в Росії і як їх повертати додому? Говоримо з уповноваженою президента з прав дитини Дар'єю Герасимчук.

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