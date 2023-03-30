Уповноважена президента розповіла, в чому складність підрахунку викрадених Росією дітей

Наразі українській владі точно відомо про понад 19 тисяч вивезених з окупованих територій дітей до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України. Про це повідомила уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук в ефірі Свобода.Ранок (проєкт Радіо Свобода).

«На сьогодні у нас є інформація щодо 19 514 дітей. Це і за фактом звернення локальних влад, і за фактом звернення рідних, родичів, батьків та свідків депортації чи примусового переміщення дитини», – сказала Герасимчук.

Однак, за її словами, це не остаточна цифра, оскільки загалом йдеться про декілька сотень тисяч вивезених російською владою українських дітей з початку повномасштабного вторгнення.

Уповноважена уточнила, що йдеться не лише про вивезених на територію Росії дітей, але й про примусово переміщених на окуповані території. Саме в цьому, за словами уповноваженої президента з прав дитини, полягає складність точного підрахунку.

«Дуже значна територія України ще й досі знаходиться під тимчасовою окупацією. І тому ми не завжди маємо прямий контакт і розуміння, що там відбувається з дітьми, не завжди є зв’язок. І тому, можливо, хтось з дітей на місці, але ми не знаємо, що зараз з ними відбувається. Але є й, навпаки, факти, коли рідні, родичі думають, вірять в те, що з батьками дитини, з самою дитиною все добре, вони просто знаходяться на окупованій території, не мають змоги вийти на зв’язок, а по факту насправді дитину росіяни вже викрали», – пояснила вона.

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Разом з тим Уповноважена президента каже, що російська сторона заявила про те, що вони «евакуювали» або «вивезли на оздоровлення» 744 тисячі українських дітей. Проте, каже Герасимчук, ця цифра може бути завищеною. І ці дані ніяк не підтверджені ні українській стороні, ні будь-якій міжнародній організації чи третій країні:

«Ми їй (озвученій Росією кількості – ред.) зовсім не довіряємо. Ми вважаємо, що вона перебільшена. Але чекаємо, що Російська Федерація все ж таки буде змушена прозвітувати. І тоді ми побачимо реально, можливо, правдиву цифру. Але, зменшуючи її, однозначно ми не зменшуємо злочин, який скоює Російська Федерація по відношенню до українських дітей. Навіть якщо би вони викрали лише одну дитину, то це вже була би біда».

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Українська влада неодноразово повідомляла про примусове вивезення РФ дітей з тимчасово окупованих територій України. На сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися понад 300 дітей.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової. За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».