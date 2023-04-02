Верещук: Україна вимагає від Росії повернути понад 4 тисячі дітей-сиріт

Україна вимагає від Росії повернути до країни понад 4 тисячі дітей-сиріт, які були незаконно вивезені до РФ, повідомила віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час візиту до Запоріжжя, зазначає кореспондентка Радіо Свобода.



«Росія свідомо розмиває фокус ЗМІ, фокус суспільства називаючи всіх дітей евакуйованими, говорячи про те, що вони здійснили нам величезну послугу забравши наших дітей, що це мовляв гуманітарна місія, це їхнє добре відношення і порятунок. Це не так. Це злочин, це депортація, це акт геноциду по відношенню до українських дітей. І ми це фіксуємо кожного разу. Ми звернулись до Росії з письмовим переліком поіменним дітей сиріт, яких ми вимагаємо повернути. Власне, 4396 імен наших дітей», – розповіла Верещук.



Також віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зазначає, що Україна готова до співпраці в питанні повернення вивезених до РФ українських дітей з усіма міжнародними організаціями.

«Ми готові забрати наших дітей в будь-якій країні ЄС, де вони нам їх передадуть на кордоні з Росією за посередництва або ЮНІСЕФ, або Міжнародного комітету Червоного Хреста, за посередництва інших міжнародних організацій, які готові виїхати і забрати наших дітей. Ми наполягаємо на тому, щоб всі діти були повернуті, бо у всіх дітей є законний представник. Держава, яка є законним представником таких дітей, готова взяти на себе відповідальність за їх життя і їх комфортне перебування», – додала Ірина Верещук.



2 квітня віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук перебуває з офіційним візитом в Запорізькій області.

Українська влада неодноразово повідомляла про примусове вивезення РФ дітей з тимчасово окупованих територій України. У Мінреінтеграції заявили, що знають імена незаконних усиновлювачів у РФ і попередили, що за це їм «доведеться відповідати».

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової. За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».