Київ готовий забрати депортованих українських дітей-сиріт на кордоні РФ із, наприклад, Естонією – Верещук

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна готова забрати депортованих українських дітей-сиріт на кордоні Росії з будь-якою країною Європейського союзу.

«Як представник уряду я офіційно висловлюю готовність забрати всіх наших дітей-сиріт. Для цього пропоную наступний механізм. За посередництва міжнародних організацій – ООН, МКЧХ чи іншої – ми готові приїхати в будь-яку європейську країну на кордон з РФ. До прикладу, в Естонію, у Нарву. І там забрати всіх українських сиріт, яких зараз незаконно утримує Росія», – цитує профільне міністерство Верещук, яка виступила в ефірі телемарафону.

Наразі, за її словами, процес повернення відбувається точково.

«Він дуже складний і довготривалий. Іноді пошук, всі необхідні процедури та дорога займають багато місяців. У такий спосіб з території РФ вже вдалося забрати 327 дітей. І якщо у малюків є батьки, то цим займаються вони. А для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і «батьком», і «матір’ю» є держава», – сказала Верещук.

Українська влада неодноразово повідомляла про примусове вивезення РФ дітей з тимчасово окупованих територій України. У Мінреінтеграції заявили, що знають імена незаконних усиновлювачів у РФ і попередили, що за це їм «доведеться відповідати».

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової. За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».