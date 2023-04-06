50 країн засудили виступ звинуваченої у воєнних злочинах чиновниці РФ на засіданні Ради безпеки ООН

Понад 50 країн, а також Євросоюз виступили з спільною заявою у відповідь на організоване Росією засідання Ради безпеки ООН, на якому по відеозв’язку виступила російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

«Російська Федерація прагнутиме представити свої дії в Україні як відповідні міжнародному праву, нормам про права дітей та плану дій щодо дітей в умовах збройного конфлікту. Але це максимально далеко від істини» – йдеться у заяві. У документі також наводять зібрані владою України факти про вивезення 19,5 тисяч українських дітей з окупованих Росією територій, і той факт, що у зв’язку з цим МКС видав ордери на арешт Львово-Бєлової та президента Володимира Путіна.

Раніше Великобританія та США заблокували трансляцію цього засідання на сайті ООН. Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила журналістам, що завдяки цьому Львова-Бєлова не мала «міжнародної трибуни для поширення дезінформації та спроб захистити свої жахливі дії в Україні».

У заяві британського представництва в Twitter йдеться, що «якщо Марія Львова-Бєлова хоче звітувати про свої дії, вона може зробити це в Гаазі».

Посли США, Великобританії, Албанії та Мальти також демонстративно покинули залу засідань Ради безпеки ООН у середу під час виступу по відеозв’язку Львової-Бєлової.

Неофіційну зустріч у Раді безпеки ООН було скликано з ініціативи Росії та присвячено питанню дітей, вивезених з України до Росії. У російському формулюванні це називалося «евакуацією дітей із зон конфліктів».

Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив журналістам, що неформальна зустріч була запланована задовго до ордерів МКС і не призначалася для спростування звинувачень проти Путіна та Львової-Бєлової.

Росія не приховує програму, в рамках якої вона вивезла до Росії тисячі українських дітей, і представляє її як «гуманітарну акцію захисту дітей-сиріт та дітей, кинутих у зоні бойових дій».

Раніше Небензя заявив, що таким чином російська влада хотіла «уберегти їх від небезпеки», і що готова повернути дітей в Україну, коли для цього будуть безпечні умови.

Міжнародний кримінальний суд підозрює Путіна та Львову-Бєлову у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортаціях та переміщенні населення, зокрема дітей, із захоплених російською армією територій України. Міжнародне право може розцінювати це як геноцид.

У травні минулого року Путін підписав указ про спрощення надання українським дітям російського громадянства, що відкриває шлях до їхнього усиновлення в Росії.