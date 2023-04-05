Російська чиновниця, звинувачена у воєнних злочинах, виступила перед Радбезом ООН

Уповноважена з прав дитини Росії Марія Львова-Бєлова 5 квітня на засіданні Ради безпеки ООН заявила, що Москва координує з міжнародними організаціями питання повернення вивезених у РФ українських дітей до їхніх родин.

Росія, яка цього місяця головує в Раді безпеки, скликала засідання, щоб дати Львовій-Бєловій можливість виступити по відеозв’язку.

Посли США, Великої Британії, Албанії, Мальти залишили зустріч, повідомило агентство Reuters. Напередодні Велика Британія заблокувала інтернет-трансляцію цього засідання. До неї приєдналися США.

Посол США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд заявила журналістам, що завдяки блокуванню трансляції у Львової-Бєлової не було «міжнародної трибуни для поширення дезінформації і захисту жахливих дій, які відбуваються в Україні».

Минулого місяця Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Львової-Бєлової і президента Росії Володимира Путіна, звинувативши їх у воєнних злочинах у зв’язку з незаконною депортацією українських дітей.