Верещук повідомила про міжнародну коаліцію для повернення вивезених Росією українських сиріт

За даними українського уряду, Росія незаконно утримує на окупованих територіях та вивезла з України 4 396 дітей-сиріт – про це міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла каналу «Рада», цитує Мінреінтеграції 10 квітня.

За словами Верещук, Координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей працює над створенням міжнародної коаліції з метою повернення українських дітей-сиріт.

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«У цій справі нам дуже важлива допомога світової спільноти. Наразі вже формується пул міжнародних лідерів, які висловили свою публічну підтримку такій коаліції. Серед них Урсула фон дер Ляєн, Матеуш Моравецький та інші. Також має бути посередник. Ним може бути будь-хто: Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ тощо. Сподіваюся, що незабаром така платформа почне діяти», – заявила міністерка.

Наразі українській владі точно відомо про понад 19 тисяч вивезених з окупованих територій дітей до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України. Це підрахунки Національного інформаційного бюро. За цей рік повернути вдалося поки що понад 300 дітей.

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17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової.

За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».