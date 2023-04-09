В Авдіївці все ще залишаються двоє дітей – голова МВА

В охопленій бойовими діями Авдіївці Донецької області все ще залишаються дві дитини, повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

«Евакуація триває, зрозуміло, що доволі складна і небезпечна, але ми намагаємося все ж таки знайти ці шпаринки між обстрілам, щоб якомога безпечніше вивезти людей на евакуацію, тим більше коли йде мова про дітей. Наразі в місті залишаються дві дитини, за минулий тиждень вдалося нам вивезти шістьох дітей. Це спільна, дуже плідна робота волонтерів, які задіяні в евакуації, поліції, безпосередньо «Білих янголів», місцевої військової адміністрації та небайдужих містян, які все таки підказують, де нам пошукати дітей», – розповів Барабаш.

За його словами, ці двох дітей, які залишаються в місті, досі там, бо їх переховують батьки, які не хочуть виїжджати.

«Залишається хлопчина 17-ти років, йому буквально за місяць буде 18 років, але зараз він ще вважається як неповнолітня дитина, тому маємо його знайти, і знайдемо. І друга дитина – це дошкільного віку – також батьки переховують, і, за нашою інформацією, кожні три-чотири дні міняють локації. Дійсно шпигунські пристрасті. Але всіх знайдемо і вивеземо», – сказав Барабаш.

За його словами, рішення про примусову евакуацію дітей ухвалене в 21-й громаді Донецької області, в тому числі, в Авдіївці.

Цього тижня на Донеччині було оголошено примусову евакуацію дітей. За даними ОВА, в регіоні досі залишаються понад дітей.

8 квітня поліція Донецької області повідомила, що в Авдіївці поліцейські розшукують дітей, яких батьки переховують від примусової евакуації.