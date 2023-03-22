Засуджена у Криму громадянська журналістка Данилович оголосила сухе голодування

Засуджена в Криму до семи років колонії громадянська журналістка і медсестра Ірина Данилович оголосила сухе голодування доти, поки їй не забезпечать «нормальне медичне лікування або до своєї смерті». На цей крок вона пішла «на знак протесту проти знущання з неї з боку адміністрації СІЗО через ненадання медичної допомоги», повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Згідно з текстом її заяви, упродовж чотирьох місяців Ірина Данилович не змогла домогтися від адміністрації російського слідчого ізолятора необхідної медичної допомоги. Також журналістка зазначає, що перенесла в ув’язненні мікроінсульт і має проблеми зі слухом. У такому стані, зазначає вона, немає можливості знайомитися з матеріалами справи.

«Ігнорування моєї хвороби, постійні перевезення із Сімферополя до Феодосії, ненадання медичної допомоги є нелюдськими, це суперечить усім принципам гуманності та може бути прирівняне до тортур! Вимагаю припинити знущання з мене й оголошую сухе голодування», – зазначає у заяві Ірина Данилович.

Її батько, Броніслав Данилович, також підтвердив, що журналістка оголосила голодування та що її життю загрожує небезпека. «Вона дуже скаржиться на страшні головні болі, які переслідують її протягом останніх п’яти місяців утримання в СІЗО... За всі майже п’ять місяців, що минули, вона не змогла достукатися до медиків СІЗО з проханням надати допомогу... За фактом, ось уже п’ять місяців щодо неї ведуться найстрашніші тортури, катування болем», – повідомив Крим.Реалії Броніслав Данилович.

Напередодні рідні Данилович розповіли Крим.Реалії, що у засудженої в Криму до 7 років колонії громадянської журналістки та медсестри Ірини Данилович погіршується стан здоров’я в ув’язненні.

Представники ФСВП Росії не коментували заяви Данилович та її рідних.

Данилович перестала виходити на зв’язок зранку 29 квітня у Коктебелі. У той же час у будинку, де вона проживала, без її участі співробітники ФСБ Росії провели обшук. За підсумками обшуку, у батьків Данилович вилучили всі телефони, і кілька днів вони не могли нікому повідомити про те, що сталося.

Журналістку підозрювали у незаконних діях із вибуховими речовинами чи вибуховими пристроями. Повідомлялося, що ФСБ Росії звинуватила Ірину Данилович у виготовленні вибухового пристрою з медичними голками.

Російський суд у Криму засудив громадянську журналістку та медсестру Ірину Данилович до семи років позбавлення волі.

Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків та затримання Ірини Данилович. А громадські організації України вимагали звільнення громадянської активістки.

Данилович працювала медсестрою та вела сторінку в соцмережах, а також кілька блогерських колонок, присвячених правам медпрацівників та проблемам охорони здоров’я на окупованому півострові.