Російський суд у Криму засудив медсестру та журналістку Данилович до 7 років ув’язнення

Російський суд у Криму засудив громадянську журналістку та медсестру Ірину Данилович до семи років позбавлення волі, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на правозахисну ініціативу «Кримський процес».

Суд визнав жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого статтею 222.1 кримінального кодексу Росії – «Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв».

Читайте також: Склад українського підрозділу «Крим» у лавах ГУР постійно зростає – розвідка

Окрім тюремного ув’язнення, вона також має сплатити штраф у розмірі 50 тисяч рублів. На запитання, чи підсудній зрозуміла суть вироку, журналістка відповіла негативно, зазначають у «Кримському процесі».

Російська прокуратура просила для Данилович сім років колонії та штраф на суму 60 тисяч рублів.

Виступаючи в суді з останнім словом 27 грудня, журналістка зазначила, що є не першою, до кого ФСБ Росії застосовує «брудні методи фальсифікацій», а також озвучила прізвища жителі Криму, викрадених у Криму з 2014 року. У тому числі вона згадала Решата Аметова, якого називають першою жертвою анексії Криму. Ірина Данилович заявила, що очікувала поповнити перелік таких людей.

Читайте також: У Криму затримали представника Кадирова на окупованих територіях України – соцмережі

Раніше на суді жінка заявила про застосування тортур після затримання російськими силовиками.

Данилович працювала медсестрою та вела сторінку в соцмережах, а також кілька блогерських колонок, присвячених правам медичних працівників та проблемам охорони здоров’я на анексованому півострові.