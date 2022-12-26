У Криму затримали представника Кадирова на окупованих територіях України – соцмережі

У Сімферополі був затриманий чеченський силовик Хасан Ібрагімов, якого називають представником голови російського регіону Чечні Рамзана Кадирова на окупованих Росією територіях у Херсонській та Запорізькій областях України, повідомив російський телеграм-канал «Baza».

Разом з Ібрагімовим затримали ще чотирьох силовиків із Чечні – їм закидають побиття чоловіка, який заступився за дівчину в ресторані «Монро».

«Четверо лейтенантів і один заступник командира загону СОБР «Ахмат» (якийсь час тому його призначили представником Кадирова в Херсонській та Запорізькій областях) приїхали до Сімферополя, щоб купити чорний «Ленд Крузер». Увечері вони вирішили відпочити у клубі «Монро». Під час відпочинку один із поліцейських дозволив собі грубо розпустити руки – він схопив за сідниці незнайому відвідувачку. Це побачив її хлопець і, звісно, пішов розбиратися», – йдеться у публікації.

«Baza» стверджує, що люди Кадирова вивели хлопця на вулицю і побили. Охорона закладу не заважала бійцям, зазначає видання.

«Заспокоїти чоловіків змогли лише місцеві поліцейські, і то не одразу – один із чеченців ударив поліцейського ногою під час затримання, довелося застосовувати балончик. На розмові зі слідчими підозрювані пішли у відмову, проте всі їхні дії потрапили на камери відеоспостереження», – пише телеграм-канал.

Підтвердження інформації «Baza» з інших джерел наразі немає. Російська влада публічно про інцидент не повідомляє.

Раніше Федеральна служба безпеки РФ прозвітувала про затримання шістьох громадян РФ у трьох регіонах за підозрою в державній зраді та шпигунстві.