У Криму сторона обвинувачення попросила 7 років позбавлення волі для Ірини Данилович

У підконтрольному Росії міському суді Феодосії в окупованому Криму представники російського держобвинувачення попросили сім років позбавлення волі і штраф у розмірі 60 тисяч рублів для кримської громадянської журналістки і медсестри Ірини Данилович, повідомила правозахисна організація «Кримський процес».

При цьому представниця російського держобвинувачення Юлія Матвеєва під час виступів у дебатах заявила, що нібито провина підсудної була повністю доведена в ході судового слідства.

Зі свого боку, захист під час дебатів вказав на численні суперечності в показах свідків, неприпустимість низки доказів, що є в матеріалах справи, відсутність суттєвих доказів, а також на факт лжесвідчення одного з «понятих», який виявився співробітником кримської поліції.

Раніше повідомлялося, що під час судового засідання 27 грудня Ірині Данилович стало зле, до зали суду викликали «швидку допомогу».

Попередня дата оголошення вироку в справі Ірини Данилович – 28 грудня.

На суді Данилович заявила про застосування проти неї тортур після викрадення російськими силовиками.

Наразі журналістку підозрюють у незаконних діях із вибуховими речовинами або вибуховими пристроями. Повідомлялося, що ФСБ Росії звинуватила Ірину Данилович у виготовленні вибухового пристрою із медичними голками.

Данилович перестала виходити на зв’язок зранку 29 квітня у Коктебелі. У той же час у будинку, де вона проживала, без її участі співробітники ФСБ Росії провели обшук. За підсумками обшуку в батьків Данилович вилучили всі телефони і кілька днів вони не могли нікому повідомити про те, що сталося.

Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків та затримання Ірини Данилович. А громадські організації України вимагали звільнення громадянської активістки.

Данилович працювала медсестрою та вела сторінку в соцмережах, а також кілька блогерських колонок, присвячених правам медпрацівників та проблемам охорони здоров’я на окупованому півострові.