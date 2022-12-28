МЗС України засудило «вирок» Ірині Данилович в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України заявило, що рішуче засуджує винесений 28 грудня російською окупаційною владою в Криму «вирок» українській медсестрі і громадянській журналістці Ірині Данилович, яку було засуджено до семи років позбавлення волі і штрафу в розмірі 50 тисяч рублів.

«Ірина Данилович є громадянською журналісткою, яка висвітлювала теми прав медичних працівників, а також співпрацювала з низкою незалежних ЗМІ, які висвітлювали політичні судові процеси в тимчасово окупованому Криму. Наприкінці квітня 2022 року її було викрадено російськими силовиками та ув’язнено в СІЗО Сімферополя. Ірині Данилович були висунуті абсурдні звинувачення в «незаконному зберіганні вибухових речовин» – вже «традиційний» фейк, який використовується російською окупаційною владою по відношенню до українських активістів», – заявили в МЗС.

Там звернули увагу на те, що під час перебування в ув’язненні і протягом судового «розгляду справи» фіксувалися «неодноразові випадки застосування» щодо Ірини Данилович засобів морального і фізичного тиску, «відверте ігнорування» необхідності надання медичного догляду.

Генеральна асамблея ООН в Резолюції від 15 грудня цього року щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму засудила дії російської окупаційної влади, зокрема і проти Ірини Данилович, та висловила серйозну стурбованість продовженням свавільних затримань, арештів і вироків громадянам України за їхні дії та заяви, що спрямовані проти агресії Росії в Україні, нагадали в МЗС.

«Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту і партнерів України, у тому числі в рамках міжнародної «Кримської платформи», продовжувати чинити тиск на Росію з метою негайного звільнення усіх українських громадян, незаконно ув’язнених окупаційним режимом в Криму та запровадити санкційні обмеження щодо посадових осіб, причетних до переслідувань громадян України», – наголосили у міністерстві.

Раніше сьогодні суд в окупованому Криму засудив громадянську журналістку й медсестру Ірину Данилович до семи років позбавлення волі. Її визнали винною у скоєнні злочину, передбаченого статтею 222.1 кримінального кодексу Росії – «Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв».

Читайте також: Склад українського підрозділу «Крим» у лавах ГУР постійно зростає – розвідка

Окрім тюремного ув’язнення, Данилович також має сплатити штраф у розмірі 50 тисяч рублів.

Російська прокуратура просила для Данилович сім років колонії та штраф на суму 60 тисяч рублів.

Виступаючи в суді з останнім словом 27 грудня, журналістка зазначила, що є не першою, до кого ФСБ Росії застосовує «брудні методи фальсифікацій», а також озвучила прізвища жителі Криму, викрадених у Криму з 2014 року. У тому числі вона згадала Решата Аметова, якого називають першою жертвою анексії Криму. Ірина Данилович заявила, що очікувала поповнити перелік таких людей.

Раніше на суді жінка заявила про застосування тортур після затримання російськими силовиками.

Данилович працювала медсестрою та вела сторінку в соцмережах, а також кілька блогерських колонок, присвячених правам медичних працівників та проблемам охорони здоров’я на анексованому півострові.