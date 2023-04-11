Кримського політв’язня Ялкабова утримують у ШІЗО понад 2 місяці – «Кримська солідарність»

Засудженого російською владою на 17 років позбавлення волі кримського політв’язня Тимура Ялкабова понад два місяці утримують у штрафному ізоляторі в’язниці Дмитрограда в Ульяновській області Росії. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» із посиланням на його дружину Алію Ялкабову, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Все по-старому. Сиджу в ШІЗО вже два місяці, з 9 лютого», – повідомив Ялкабов дружині за допомогою системи тюремного зв’язку «Зонателеком».

За словами дружини, після арешту в умовах кримського СІЗО у нього загострилася стара хвороба – почалися напади астми. Сім’я Ялкабова намагається стежити динамікою його стану здоров’я.

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Крім того, раніше у вівторок «Кримська солідарність» повідомила, що кримчанина Ділявера Гафарова, засудженого на 10 років у справі про «участь у кримськотатарському батальйоні імені Номана Челебіджіхана», відправили до штрафного ізолятора, де він не може дотримуватися мусульманського посту.

Наприкінці березня 2022 року Південний окружний суд у Ростові-на-Дону засудив кримськотатарських активістів Тимура Ялкабова та Ленура Сейдаметова до тривалих строків позбавлення волі за звинуваченням в «участі та організації терористичної діяльності на території Криму».

Ділявера Гафарова підконтрольний Росії суд засудив до 10 років ув’язнення в серпні 2019 року.