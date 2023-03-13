Ув’язненому в Криму журналісту Єсипенку не дають спілкуватися з рідними – дружина

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну співробітники російської колонії перешкоджають спілкуванню з журналістом Владиславом Єсипенком, якого засудили за незаконне зберігання та перевезення вибухового пристрою. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповіла його дружина Катерина.

«Немає можливості тепер з ним листуватися, тому що немає можливості оплачувати ці листи в Росії. І дзвінки здійснювати також практично неможливо. Адвокат до Владислава їздить, але їхні зустрічі відбуваються за ускладненою процедурою. Владислав зателефонував минулого тижня, вперше за довгий час. Сказав, що почувається нормально. Говорить, що зв’язку з ним не було, тому що адміністрація блокує можливість дзвінків», – сказала вона.

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Катерина Єсипенко додає, що рідкісні розмови з чоловіком відбуваються тюремним зв’язком та прослуховуються адміністрацією колонії – тому «багато чого Владислав не може сказати».

«Мені завжди здається, що я роблю мало, тому що немає кінцевого результату, якого я домагаюся – визволення чоловіка. Вся робота націлена саме на якнайшвидше його звільнення. Бувають періоди, коли відчуваєш сили, щоб усіх перемогти і досягти всього, а іноді здається, що вже нічого не можеш. Але я не маю права опустити руки, бо треба звільняти і мого чоловіка, і всіх наших політв’язнів. Минулого місяця ми втратили двох людей, які померли у російських колоніях. Це та ситуація, коли ми не встигли, десь недопрацювали, десь нас не вистачило, щоби звільнити наших людей до того, як Росія їх убила», – каже дружина журналіста.

13 березня Владислав Єсипенко відзначає свій день народження.

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18 серпня 2022 року Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, пом’якшив вирок Єсипенку до п’яти років колонії загального режиму та штрафу 110 тисяч рублів. Спочатку журналіста засудили до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму та штрафу в розмірі 110 тисяч рублів. Російське обвинувачення вимагало для Єсипенка 11 років позбавлення волі.

У Міністерстві закордонних справ України назвали «політично вмотивованим» винесений Єсипенку вирок. Держдепартамент США засудив вирок Єсипенку, назвавши його «ще одним прикладом зловживань російської окупаційної влади у Криму».