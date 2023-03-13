КМІС: 64% українців підтримують спробу військового звільнення Криму

Понад 60% українців підтримують спробу військового звільнення тимчасово окупованого Росією Криму, навіть якщо це означатиме тривалішу війну з РФ та зменшення допомоги Заходу. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

«64% вважають, що Україна має намагатися звільнити всю територію включно з Кримом, навіть якщо буде ризик зменшення підтримки Заходу і ризик тривалішої війни. На противагу цьому 24% більше схиляються до варіанту, що в обмін на визволення та захист усіх територій з Донбасом (але без Криму) Україна може утриматися від військових дій в Криму», – йдеться у дослідженні.

За даними КМІС, лише 9% загалом готові до територіальних поступок, хоча 87% українців проти будь-яких поступок. Соціологи уточнюють, що запитання ставили респондентам загалом щодо «територіальних поступок» без конкретизації територій та можливих «компромісних» пропозицій.

Опитування методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера проводили з 22 лютого по 6 березня. Про охоплення і вибірку можна дізнатися ТУТ.