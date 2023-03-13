КМІС: 64% українців підтримують спробу військового звільнення Криму

Понад 60% українців підтримують спробу військового звільнення тимчасово окупованого Росією Криму, навіть якщо це означатиме тривалішу війну з РФ та зменшення допомоги Заходу. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
«64% вважають, що Україна має намагатися звільнити всю територію включно з Кримом, навіть якщо буде ризик зменшення підтримки Заходу і ризик тривалішої війни. На противагу цьому 24% більше схиляються до варіанту, що в обмін на визволення та захист усіх територій з Донбасом (але без Криму) Україна може утриматися від військових дій в Криму», – йдеться у дослідженні.
За даними КМІС, лише 9% загалом готові до територіальних поступок, хоча 87% українців проти будь-яких поступок. Соціологи уточнюють, що запитання ставили респондентам загалом щодо «територіальних поступок» без конкретизації територій та можливих «компромісних» пропозицій.
Опитування методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера проводили з 22 лютого по 6 березня. Про охоплення і вибірку можна дізнатися ТУТ.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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