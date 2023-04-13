За період окупації Криму 21 кримчанин вважається зниклим безвісти – КРЦ

За даними Кримськотатарського ресурсного центру (КРЦ), всього за період окупації Криму зниклими безвісти, про яких досі немає жодної інформації, вважають 21 людину, 15 із них – представники кримськотатарського народу.

«Зниклими безвісти вважаються: Абдураманов Різван, Аляутдінов Марсель, Апселямов Ескендер, Арсен Суюнов, Аріпов Шевкет, Бондарець Іван, Ващук Валерій, Каплієнко Максим, Костенко Федір, Клапова Катерина, Черниш Василь, Шевкет Марлен, Алієв Арсен, Арісланов Мухтар, Ганієв Руслан, Джеппаров Іслям, Зінедін Сейран, Ібрагімов Ервін, Іслямов Джевдет, Терехов Арлен і Шаймарданов Тимур», – повідомив КРЦ на своїй сторінці у фейсбуці 12 квітня.

У грудні 2022 року в оновленій резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в окупованому Росією Криму була засуджена «нова безпрецедентна хвиля довільних затримань у Криму, насильницьких переміщень у Крим і з Криму», насильницькі зникнення, а також «так звані процедури фільтрації, у тому числі щодо переміщених осіб».

У жовтні минулого року голова Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик заявила, що у Крим повернулася масова практика насильницьких зникнень громадян.