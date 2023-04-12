Чистіков: між окупаційною владою Криму і Севастополя немає взаєморозуміння

Між призначеним Кремлем головою Криму Сергієм Аксьоновим і окупаційним головою Севастополя Михайлом Развожаєвим немає взаєморозуміння, вважає заступник постійної представниці АР Крим при президентові України Денис Чистіков. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.



За його словами, про це, зокрема, свідчить і той факт, що Севастополь поки не підтвердив скасування масових заходів до 1 та 9 травня.



«Це було помітно і під час візиту в березні 2023 року Путіна до Севастополя, коли на зустріч з ним не був запрошений Аксьонов. Це також вказує на те, що є певний розкол в окупаційних адміністраціях на території півострова Крим», – сказав він в ефірі програми Свобода Live.

Призначений Кремлем голова Криму Сергій Аксьонов повідомив про скасування демонстрації на 1 травня, ходи «Безсмертного полку» та параду 9 травня. Це рішення він пояснив «міркуваннями безпеки». Проте окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що рішення про скасування військового параду на 9 травня в Севастополі поки не ухвалене.