Скасування параду в Криму демонструє підготовку окупантів до можливого контрнаступу ЗСУ – Чистіков

Відмова окупантів в Криму проводити парад на 9 травня демонструє, що вони готуються до можливого контрнаступу ЗСУ. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив заступник постійної представниці президента України в АР Крим Денис Чистіков.



«Вони намагались зберігати певні магніти, які створювали певне заспокоєння для місцевого населення, але саме скасування заходів 1 і 9 травня демонструє те, що все ж таки військові дії чи звільнення Криму наближається», – сказав він в ефірі програми Свобода Live.



За словами Чистікова, для виправдання заходів безпеки вони можуть провести демонстративні затримання так званих диверсантів або терористів, які нібито готували якісь диверсії під час заходів до 1 і 9 травня.

Окупаційна влада Криму повідомила про скасування демонстрації на 1 травня, ходи «Безсмертного полку» та параду 9 травня.