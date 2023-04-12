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Скасування параду в Криму демонструє підготовку окупантів до можливого контрнаступу ЗСУ – Чистіков

За словами Дениса Чистікова, для виправдання заходів безпеки окупаційна влада може провести демонстративні затримання так званих диверсантів. Фото ілюстративне

Відмова окупантів в Криму проводити парад на 9 травня демонструє, що вони готуються до можливого контрнаступу ЗСУ. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив заступник постійної представниці президента України в АР Крим Денис Чистіков.

«Вони намагались зберігати певні магніти, які створювали певне заспокоєння для місцевого населення, але саме скасування заходів 1 і 9 травня демонструє те, що все ж таки військові дії чи звільнення Криму наближається», – сказав він в ефірі програми Свобода Live.

За словами Чистікова, для виправдання заходів безпеки вони можуть провести демонстративні затримання так званих диверсантів або терористів, які нібито готували якісь диверсії під час заходів до 1 і 9 травня.

Окупаційна влада Криму повідомила про скасування демонстрації на 1 травня, ходи «Безсмертного полку» та параду 9 травня.

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