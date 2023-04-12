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Україна

Окопи замість парадів, траншеї замість пляжів: чого боїться окупаційна влада Криму

В окупованому Криму скасували парад на 9 травня і ходу «Безсмертного полку»
  • До чого готуються російські окупанти в Криму? Лінії оборони під Мелітополем. Контрнаступ влітку?

Призначений Кремлем глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що скасовуються традиційні для Росії демонстрації на 1 травня і хода «Безсмертного полку» та парад 9 травня. Крім того, похвалився обороною російської армії на анексованому півострові і заявив, що контрнаступ ЗСУ не лякає. Чи так це?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

  • Готуючись до контрнаступу ЗСУ на Мелітополь, російські військові побудували три лінії оборони протяжністю 120 км: британська розвідка.
  • Прем'єр міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ українських сил може розпочатися... влітку. Як Росія готується до наступу ЗСУ?
  • У моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що «приголомшені стратою ймовірно українського військового», і наголосили, що такі випадки непоодинокі. Україна закликає світ відреагувати на жорстоке вбивство полоненого.

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