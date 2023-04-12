Окопи замість парадів, траншеї замість пляжів: чого боїться окупаційна влада Криму

До чого готуються російські окупанти в Криму? Лінії оборони під Мелітополем. Контрнаступ влітку?

Призначений Кремлем глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що скасовуються традиційні для Росії демонстрації на 1 травня і хода «Безсмертного полку» та парад 9 травня. Крім того, похвалився обороною російської армії на анексованому півострові і заявив, що контрнаступ ЗСУ не лякає. Чи так це?

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