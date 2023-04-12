CNN повідомив про два відео з імовірним обезголовлюванням українських військових

У соцмережах протягом тижня з’явилося два відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів, зняті під час різних подій, повідомив американський телеканал СNN.

За повідомленням, одне з відео, можливо, було зняте «зовсім недавно», а друге – судячи з кількості зелені – виглядає так, ніби його знімали влітку.

CNN вказує, що одне з відео було опубліковане в проросійській соцмережі 8 квітня. Його, ймовірно, зняли російські найманці з ПВК «Вагнер». На ньому видно обезголовлені тіла двох українських військових, які лежать на землі біля знищеної військової машини.

Голос за кадром, спотворений, щоб запобігти ідентифікації, каже російською, що «[бронемашина] потрапила на міну». Очевидно, маючи на увазі тіла на землі, голос, сміючись, продовжує: «Вони їх убили. Вони підійшли до них і відрізали їм голови», повідомляє телеканал. У загиблих солдатів, схоже, також були відрубані руки.

У російських соцмережах згадується, що відео було зняте поблизу Бахмута на сході України, де протягом багатьох місяців точаться найзапекліші бої, до яких залучені бойовики ПВК «Вагнер».

У CNN заявили, що не змогли незалежно підтвердити місце, де знімали відео.

Друге відео було поширене 11 квітня ввечері. Ймовірно, воно було зняте влітку. На ньому, як виглядає, показано, як російський боєць ножем відрізає голову українському військовому, коли той ще був живий.

Невдовзі після появи цього відео голова Офісу президента України Андрій Єрмак написав у телеграмі: «За все буде відповідальність».

Вранці 12 квітня радниця Єрмака з питань комунікацій Дарія Зарівна заявила, що відео «остаточно дегуманізує і демонструє всю сутність країни-терориста». За її словами, мета оприлюднення цього відео – залякування. «Цільова аудиторія – не тільки Україна, але і західні суспільства. Тільки на нас це не діє. Такого бояться росіяни, але не ми», – написала Зарівна у телеграмі.

Радіо Свобода наразі не може встановити походження згаданих відео.

Напередодні американський Інститут вивчення війни заявив, що «ПВК «Вагнер», ймовірно, продовжує вчиняти воєнні злочини, обезголовлюючи українських військовослужбовців у Бахмуті».

6 березня було оприлюднене відео, на якому, ймовірно, російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже «Слава Україні».

12 березня у СБУ заявили, що слідчі остаточно підтвердили особу загиблого, ним виявився снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Офіс генпрокурора і Служба безпеки України почали розслідування. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що надіслав відео міжнародним партнерам і колегам-омбудсменам із різних країн світу «як підтвердження чергового воєнного злочину Росії».

Президент Володимир Зеленський, коментуючи оприлюднене відео, заявив, що «вбивць буде знайдено».

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.

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