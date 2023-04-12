У Скадовську російських військових розміщують у школах, де вчаться діти – Генштаб

Російські війська за добу завдали 19 авіаційних ударів, а також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та інфраструктурі населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 12 квітня.

«Не зважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито 34 атаки ворога», – йдеться в зведенні.

Зокрема, на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 18 атак російських загарбників, за Авдіївському – 14.

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У Білорусі, за даними штабу, триває перевірка бойової готовності збройних сил, «окремі з’єднання та частини приведені у вищі ступені бойової готовності», але ситуація загалом не змінювалася.

Генштаб вказує на те, що російські війська продовжують використовувати навчальні заклади окупованих територій для облаштування своїх військових об’єктів.

«Так, в місто Скадовськ Херсонської області, впродовж останніх днів, прибули підрозділи російських окупаційних військ з числа мобілізованих. Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів. При цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням занять дітьми», – повідомляє командування.

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Воно також додає, що в окупованому Скадовську назріває гуманітарна криза через дефіцит ліків, позаяк окупаційна адміністрація обмежила їх постачання в аптеки.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно підтвердити чи спростувати цю інформацію.

Генштаб звітує про шість авіаційних ударів по місцях зосередження російських військ і військової техніки, а також збиття безпілотника типу «Орлан-10». Крім того, за зведенням, українські ракетні і артилерійські війська вразили чотири райони зосередження російських військ і 1 радіолокаційну станцію противника.