Російські війська вивели в Чорне море ще один ракетоносій

Командування Військово-морських сил ЗСУ повідомляє, що станом на 12 квітня армія РФ вивела у Чорне море ще один ракетоносій.

Згідно з повідомленням, загалом на бойовому чергуванні там перебувають чотири кораблі, серед яких два – носії крилатих ракет «Калібр» із залпом до 12 ракет.

В Азовському морі, як і раніше, чергує один корабель, кажуть у ВМС.

11 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні було 4 кораблі, але тільки один з них був носієм «Калібрів».

РФ постійно тримає у Чорному морі свої ракетоносії. Днями в ефірі «Радіо Донбас.Реалії» (проєкт Радіо Свобода) керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що нині частіше на чергуванні перебувають підводні носії, бо ракети надводного базування постраждали в окупованому Джанкої. І саме тому надводні, ймовірно, зараз не чергують і так активно не використовуються.