Герасимчук розповіла про злочини РФ проти українських дітей на позачерговому засіданні ОБСЄ

Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук взяла участь у позачерговому засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Офіс президента 12 квітня.

Позачергове засідання скликало головування Північної Македонії Організації з безпеки та співробітництва у Європі за зверненням української делегації.

«Дар’я Герасимчук поінформувала учасників засідання про жахливу ситуацію, у якій опинилися українські діти з вини російських окупантів, зокрема про вбивства та поранення юних громадян України, про насильство над ними, викрадення українських дітей росіянами, що є частиною злочину геноциду проти українського народу», – йдеться в повідомленні.

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За словами Герасимчук, метою України є припинити примусове вивезення українських дітей до Росії та вжити заходів для їх безпечного повернення. Вона також подякувала за ініціювання третього «Московського механізму» щодо депортації українських дітей з окупованих територій і їх незаконного усиновлення.

«Кожен із нас очікує на результати експертних місій та їхні висновки. Захищаймо разом українських дітей, адже завтра це може бути будь-яка дитина з будь-якої країни світу», – додала Герасимчук.

Українська влада неодноразово заявляла про примусове вивезення РФ дітей з тимчасово окупованих територій України. У Мінреінтеграції в березні 2023 року попередили, що знають імена незаконних усиновлювачів у РФ і що за це їм «доведеться відповідати».

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17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової. За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».