У місії ООН з прав людини в Україні заявили, що «приголомшені» жорстокими відео зі стратами

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні каже, що «приголомшена надзвичайно жорстокими відео», опублікованими у мережі 11 квітня, на яких показано страту, ймовірно, українських військових.

«На одному з відео показана жорстока страта чоловіка, імовірно, українського військовополоненого, а на іншому – понівечені тіла, вірогідно, українських військовослужбовців. На жаль, це не поодинокий випадок. В останніх доповідях Місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, в тому числі, скоєних проти військовополонених. Ці останні порушення, як і інші, мають бути належним чином розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності», – йдеться у заяві місії.

Раніше сьогодні Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зажадав, аби питання про страту, ймовірно, українського полоненого російськими військовими було окремо розглянуто на майданчику Комітету ООН з прав людини.

Ввечері 11 квітня у соцмережах з’явилося відео, на якому, ймовірно, російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову, поки він ще живий. Де і коли зняте відео – невідомо, з кількості зелені можна припустити, що йдеться про літо. Радіо Свобода наразі не може встановити походження відео.

Американський телеканал СNN повідомив, що протягом тижня з’явилося два таких відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів, зняті вони під час окремих подій. За повідомленням, одне з відео, можливо, було зняте «зовсім недавно», а друге (те, що було поширене ввечері 11 квітня) – судячи з кількості зелені – виглядає так, ніби його знімали влітку.

Служба безпеки України повідомила про початок розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни. У Міноборони просять зупинити поширення відео. У відомстві кажуть, що компетентні служби «ретельно вивчають» відео, щоб ідентифікувати воєнних злочинців.

Протягом війни у ЗМІ неодноразово з’являлися відеозаписи із вбивствами або жорстоким поводженням із беззбройними українськими військовослужбовцями.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною у тому числі Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти або жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.