Відео зі стратою полоненого: Маляр закликала не робити «публічних припущень» щодо особи загиблого

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала не робити публічних припущень щодо особи військового з відео з обезголовлюванням, поширеним ввечері 11 квітня.

За її словами, всі компетентні українські служби «ретельно вивчають» відео покадрово для того, щоб ідентифікувати воєнних злочинців.

«Ми робимо все, щоб упізнати загиблого. Всім нам важливо розуміти – ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків. Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його», – написала Маляр у телеграмі.

Вона також закликала зупинити поширення цього відео і будь-яких подібних відеокадрів. «Тепер, коли вже всі побачили – це повинні дивитися прокурори і Міжнародний суд», – додала заступниця міністра.

Раніше Служба безпеки України повідомила про початок розслідування після появи відео, на якому, ймовірно, російські військові відрізають голову українському полоненому. Розслідування ведуть за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Ввечері 11 квітня у соцмережах з’явилося відео, на якому, ймовірно, російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову, поки він ще живий. Де і коли зняте відео – невідомо, з кількості зелені можна припустити, що йдеться про літо. Радіо Свобода наразі не може встановити походження відео.

Американський телеканал СNN повідомив, що протягом тижня з’явилося два таких відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів, зняті вони під час окремих подій. За повідомленням, одне з відео, можливо, було зняте «зовсім недавно», а друге (те, що було поширене ввечері 11 квітня) – судячи з кількості зелені – виглядає так, ніби його знімали влітку.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною у тому числі Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти або жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.

Протягом війни у ЗМІ неодноразово з’являлися відеозаписи із вбивствами або жорстоким поводженням із беззбройними українськими військовослужбовцями.