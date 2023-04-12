У ГУР відреагували на відео зі стратою українського полоненого

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що на даний час триває перевірка оприлюдненого напередодні в соцмережах відео, на якому, ймовірно, російські військові жорстоко страчують українського полоненого.

«Чергове шокуюче відео, яке побачив цілий світ. Безумовно, проводиться зараз перевірка змісту і попередніх даних, тобто місця, локації і того, хто це. Йдеться про незаконну страту з боку терористів, держави-окупанта. Це черговий кричущий факт порушення всіх можливих і неможливих норм і правил ведення війни. Я вже не кажу про Женевські конвенції, Міжнародне гуманітарне право», – заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, світ повинен відреагувати на це відео не тільки «співчуттям чи обуренням, а й спільною роботою з притягнення до відповідальності всіх винних».

Юсов наголосив, що винні у цій ситуації не лише виконавці страти: «оскільки викладення цього відео – це свідчення, що подібна геноцидна політика, політика воєнних злочинів є державною політикою».

Представник ГУР зауважив, що приблизно раз на кілька тижнів – місяць з’являються такі публікації зі стратою українських військових, що є «цілеспрямованою державною політикою Росії щодо висвітлення звірств своєї армії проти українців, проти українських військових».

Метою такої політики, за словами Юсова, є спроба деморалізувати і посіяти паніку серед українських військових, «що їм не вдається».

«Але також метою таких публічних звірств, катувань і страт є залякування своїх бійців. Мовляв, ви не думайте здаватися в полон, оскільки в українському полоні будуть робити з вами те, що ми робимо з українськими полоненими», – сказав представник розвідки.

Юсов також наголосив, що, зі свого боку, Україна дотримується Женевських конвенцій.

Раніше Служба безпеки України повідомила про початок розслідування після появи відео, на якому, ймовірно, російські військові відрізають голову українському полоненому. Розслідування ведуть за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Ввечері 11 квітня у соцмережах з’явилося відео, на якому, ймовірно, російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову, поки він ще живий. Де і коли зняте відео – невідомо, з кількості зелені можна припустити, що йдеться про літо. Радіо Свобода наразі не може встановити походження відео.

Американський телеканал СNN повідомив, що протягом тижня з’явилося два таких відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів, зняті вони під час окремих подій. За повідомленням, одне з відео, можливо, було зняте «зовсім недавно», а друге (те, що було поширене ввечері 11 квітня) – судячи з кількості зелені – виглядає так, ніби його знімали влітку.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною у тому числі Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти або жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.

Протягом війни у ЗМІ неодноразово з’являлися відеозаписи із вбивствами або жорстоким поводженням із беззбройними українськими військовослужбовцями.