У СБУ почали розслідування після появи відео з відрізанням голови українському військовому

Служба безпеки України повідомила про початок розслідування після появи відео, на якому, ймовірно, російські військові відрізають голову українському полоненому.

Розслідування ведуть за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

«Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання», – цитує пресслужба СБУ голову Служби безпеки Василя Малюка.

Ввечері 11 квітня у соцмережах з’явилося відео, на якому, ймовірно, російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову. Де і коли зняте відео – невідомо. Радіо Свобода наразі не може встановити його походження.

Невдовзі після появи цього відео голова Офісу президента України Андрій Єрмак написав у телеграмі: «За все буде відповідальність».

Вранці 12 квітня радниця Єрмака з питань комунікацій Дарія Зарівна заявила, що відео «остаточно дегуманізує і демонструє всю сутність країни-терориста». За її словами, мета оприлюднення цього відео – залякування. «Цільова аудиторія – не тільки Україна, але і західні суспільства. Тільки на нас це не діє. Такого бояться росіяни, але не ми», – написала Зарівна у телеграмі.

Американський телеканал СNN пізніше повідомив, що протягом тижня з’явилося два таких відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів, зняті вони під час окремих подій.

За повідомленням, одне з відео, можливо, було зняте «зовсім недавно», а друге (те, що було поширене ввечері 11 квітня) – судячи з кількості зелені – виглядає так, ніби його знімали влітку.

Напередодні американський Інститут вивчення війни заявив, що «ПВК «Вагнер», ймовірно, продовжує вчиняти воєнні злочини, обезголовлюючи українських військовослужбовців у Бахмуті».

6 березня було оприлюднене відео, на якому, ймовірно, російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже «Слава Україні».

12 березня у СБУ заявили, що слідчі остаточно підтвердили особу загиблого, ним виявився снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Офіс генпрокурора і Служба безпеки України почали розслідування. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що надіслав відео міжнародним партнерам і колегам-омбудсменам із різних країн світу «як підтвердження чергового воєнного злочину Росії».

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.

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