Омбудсмен вимагає обговорення відео зі стратою українського військового на Комітеті ООН з прав людини

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає, щоб питання про страту, ймовірно, українського полоненого російськими військовими було окремо розглянуто на майданчику Комітету ООН з прав людини.

«Як омбудсмен України звернувся з листами до верховного комісара ООН з прав людини, Моніторингової місії ООН в Україні, генерального секретаря ООН, Міжнародного комітету Червоного хреста, зробити все можливе, аби винні понесли покарання за кожен воєнний злочин. А також, щоб цей випадок окремо був зафіксований у всіх звітах міжнародних організацій. Вимагаю, щоб питання негідної поведінки щодо військовополоненого було окремо розглянуто на майданчику Комітету ООН з прав людини», – написав Лубінець у фейсбуці.

Омбудсмен повідомив, що розіслав колегам омбудсменам світу відео зі стратою з проханням, щоб «вони у своїх країнах продовжували лобіювати питання підтримки України».

«А також для того, щоб парламенти їхніх країн визнавали Росію країною-терористкою, а російську агресію – геноцидом українського народу. Щоб РФ виключили з усіх міжнародних організацій», – зазначив Лубінець.

Раніше Служба безпеки України повідомила про початок розслідування після появи відео, на якому, ймовірно, російські військові відрізають голову українському полоненому. Розслідування ведуть за статтею про порушення законів і звичаїв війни. У Міноборони просять зупинити поширення відео. У відомстві кажуть, що компетентні служби «ретельно вивчають» відео, щоб ідентифікувати воєнних злочинців.

Ввечері 11 квітня у соцмережах з’явилося відео, на якому, ймовірно, російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову, поки він ще живий. Де і коли зняте відео – невідомо, з кількості зелені можна припустити, що йдеться про літо. Радіо Свобода наразі не може встановити походження відео.

Американський телеканал СNN повідомив, що протягом тижня з’явилося два таких відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів, зняті вони під час окремих подій. За повідомленням, одне з відео, можливо, було зняте «зовсім недавно», а друге (те, що було поширене ввечері 11 квітня) – судячи з кількості зелені – виглядає так, ніби його знімали влітку.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною у тому числі Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти або жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.

Протягом війни у ЗМІ неодноразово з’являлися відеозаписи із вбивствами або жорстоким поводженням із беззбройними українськими військовослужбовцями.