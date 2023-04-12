Голова Ради Європи «нажахана» відео зі стратою українського військового

Відповідальні за страти українських військовополонених мають бути покарані, заявила генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич 12 квітня.

«Я нажахана поширеним соцмережами відео, на якому російські військові відрізають голову українському військовополоненому. Це нелюдяно і я засуджую це в найсуворіший спосіб. Винні повинні бути притягнуті до відповідальності», – заявила вона.

Раніше Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що страта українського військовополоненого – це не поодинокий випадок.

Ввечері 11 квітня у соцмережах з’явилося відео, на якому, ймовірно, російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову, поки він ще живий. Де і коли зняте відео – невідомо, з кількості зелені можна припустити, що йдеться про літо. Радіо Свобода наразі не може встановити походження відео.

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Американський телеканал СNN повідомив, що протягом тижня з’явилося два таких відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів, зняті вони під час окремих подій. За повідомленням, одне з відео, можливо, було зняте «зовсім недавно», а друге (те, що було поширене ввечері 11 квітня) – судячи з кількості зелені – виглядає так, ніби його знімали влітку.

Згідно з Женевською конвенцією, страти або жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.

Протягом війни у ЗМІ неодноразово з’являлися відеозаписи із вбивствами або жорстоким поводженням із беззбройними українськими військовослужбовцями.