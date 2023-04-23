У Міноборони Естонії назвали «найбільшу перешкоду» для початку контрнаступу ЗСУ

«Найбільшою перешкодою» для початку контрнаступу Збройних сил України є дощова погода, вважає міністр оборони Естонії Ханно Певкур, пише видання ERR.

«Якщо послухати думки, (що звучали на базі – ред.) «Рамштайн», то може минути ще місяць, перш ніж ми зможемо говорити про реальний контрнаступ. Якщо погода зміниться, це може статися й раніше. Якщо ні, то мине місяць, можливо, два», – сказав Певкур.

За його словами, на сьогодні перешкодою є не відсутність, наприклад, танків Abrams, а погодні умови в Україні.

«Танки Abrams не є визначальними у весняному наступі. Коаліція (країн, які надали Україні танки – ред.) Leopard була сильною, і досить багато техніки вже перекинуто в Україну, і досить багато її перебуває на шляху туди. Найбільшою перешкодою для контрнаступу, який, ймовірно, відбудеться, є погода», – зазначив він.

На його думку, «погода досить дощова», і це ускладнює пересування важкої техніки.

«Українці швидше чекають на покращення погоди, щоб приступити до більш масштабного звільнення територій», – уточнив Певкур.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що підготовка до контрнаступу Збройних сил України «йде за планом», але самі плани щодо його реалізації він не озвучуватиме.

У лютому керівник ГУР Міноборони заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої, а в Пентагоні казали, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.