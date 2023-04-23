ISW: військове керівництво РФ намагається переконати Путіна перейти до оборони

Військове керівництво РФ, ймовірно, намагається переконати президента Володимира Путіна перейти до оборонних операцій, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, Міноборони Росії сигналізувало вищому керівництву країни про значні зусилля при наборі 400 тисяч військовослужбовців за контрактом, які б могли захистити існуючу лінію фронту.

Повідомляється, що «російське військове командування також перекидає призовників для утримання російських позицій у Криму і, можливо, планує підготувати інші ресурси, щоб гарантувати, що Росія зможе утримати деякі позиції після того, як потенційний український контрнаступ досягне кульмінації».

В ISW повідомили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник російського Генштабу Валерій Герасимов, ймовірно, усвідомлюють загрозу українського контрнаступу, але, ймовірно, продовжують посилати контрактників для посилення «безглуздих наступальних операцій на вимогу Путіна».

«Кремлівські джерела раніше повідомляли, що Путін надає перевагу лояльності компетентності, і ця думка, ймовірно, заважає Шойгу та Герасимову зосередитися на створенні оптимальних умов для ефективної оборони», – підсумували в Інституті вивчення війни.

Росія, яка у 2014 році окупувала український півострів Крим і з 2014 року підтримує бойові дії на Донбасі, а у лютому минулого року розпочала повномасштабне вторгнення до України, заявляє нібито про готовність до переговорів, які, за словами Москви, не мають стосуватися окупованих нею українських територій.

Україна неодноразово заявляла, що мир буде досягнутий лише тоді, коли Росія залишить усі окуповані території, включно з Кримом. «Справжній мир означає відновлення міжнародно визнаних кордонів України. Справжній мир означає безпечну Батьківщину для людей в українському Криму, які є мішенню», – заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.