Російські «еліти» намагаються отримати гарантії безпеки після поразки в війні – представник ГУР

Представники так званих «еліт» в Росії бояться за своє майбутнє і тому шукають контакти з Україною та іншими країнами, щоб «отримати можливі гарантії безпеки після поразки РФ», йдеться в повідомленні представника Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрія Юсова.

«Шукають виходи, безумовно. І не лише з Україною. Географія, на якій вони намагаються отримати персональні гарантії безпеки для себе, для своїх статків, для своїх сімей, є досить широкою», – сказав представник розвідки в ефірі телемарафону.

Юсов зазначив, що в першу чергу, росіяни роблять ці зусилля для того, щоб уникнути можливого майбутнього притягнення до відповідальності.

«Зараз це більшою мірою стосується умовної бізнес-еліти, але є вже також і представники політичного сегмента верхівки мешканців кремля. Цей процес тільки набиратиме обертів», – сказав Юсов.

За прогнозом ГУР Міністерства оборони, чим більшими будуть успіхи українських сил безпеки та оборони, тим більше буде таких контактів.

«Україна, безумовно, використовує будь-які інструменти, найбільш креативні підходи для того, щоб прискорити звільнення наших територій, притягнення держави-агресора до відповідальності. Багато контактів та операцій реалізується, про які зараз ми не можемо говорити. Але після перемоги, повірте, буде багато цікавого», – підсумував Юсов.

Міжнародна цільова група щодо російських еліт, довірених осіб та олігархів була створена 17 березня 2022 року. Крім грошей на рахунках, група заморозила кілька яхт російських мільярдерів, їхні будинки та предмети мистецтва, що їм належать.



У заяві REPO наголошується, що частина заморожених коштів пішла на міжнародну допомогу Україні. Йдеться про майно на 5,4 мільйона доларів, вилучених у російського підприємця Костянтина Малофєєва.

Водночас у листопаді минулого року видання Politico повідомляло, що Євросоюз заморозив 68 мільярдів євро російських активів.