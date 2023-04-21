«Впевнений, Україна матиме успіх». Генсекретар НАТО прокоментував плани України щодо контрнаступу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ висловив упевненість в успіху майбутньої контрнаступальної операції України. В інтерв’ю Радіо Свобода 21 квітня, відповідаючи на запитання про те, чи обговорювали сьогодні на «Рамштайні» плани України щодо контрнаступу, Столтенберґ наголосив, що залишає українцям право відповідати на оперативні питання, «тому що це рішення України».

«Наша відповідальність як союзників і партнерів по НАТО полягає в тому, щоб ми надавали Україні якомога більше обладнання. І ця підтримка зробила величезний внесок на полі бою. Треба пам’ятати, що Україна змогла відкинути російські війська від Києва на півночі. І я сам був у Бучі, я бачив, як поводяться росіяни, які звірства вони чинять, а потім ЗСУ так само просунулися на сході – у Харкові, а потім на півдні і навколо Херсона», – зауважив генсекретар.

«Отже, українські Збройні сили, їхня хоробрість, мужність у поєднанні з постачанням від союзників і партнерів по НАТО продемонстрували, що вони здатні звільняти території. Відтоді, зокрема після того, як вони звільнили Херсон, ми надавали набагато більше підтримки бронетехнікою, БМП, більше артилерії, ППО, а також бойових танків. Тому я впевнений, що коли Україна вирішить розпочати нові операції, щоб звільнити більше території, Україна матиме успіх», – наголосив він.

У Міноборони днями відреагували на дискусії в суспільстві та очікування контрнаступу ЗСУ. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала не зводити контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій, оскільки це величезний комплекс різних дій і заходів, який, серед іншого, передбачає підготовку людей, техніки, людей, резервів, формування тактики. Вона зауважила, що контрнаступальні дії українських військ вже відбуваються.

Раніше цього тижня керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що підготовка до контрнаступу Збройних сил України «йде за планом», але самі плани щодо його реалізації він не озвучуватиме.

У лютому керівник ГУР Міноборони заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої, а в Пентагоні казали, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.