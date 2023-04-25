Розвідка Британії прокоментувала втрати Росії у війні проти України

У квітні цього року середньодобова кількість жертв серед російських військових, які воюють проти України, швидше за все, впала приблизно на 30 відсотків, це сталося після надзвичайно великих втрат росіян у січні-березні 2023-го, заявила британська розвідка 25 квітня.

«Цифри, оприлюднені українським Генштабом, свідчать про зменшення середньодобових втрат росіян від 776 у березні до 568 – у квітні. Розвідка не може перевірити методологію України, але загальна тенденція, ймовірно, точна», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в твіттері Міністерством оборони Великої Британії.

У розвідці зауважили, що втрати Росії, швидше за все, зменшилися, оскільки їхня спроба зимового наступу не досягла поставлених цілей, і російські сили зараз зосереджені на підготовці до очікуваних українських наступальних операцій.

У Генштабі ЗСУ заявили, що станом на ранок 25 квітня Росія втратила в Україні 187 770 своїх військових, починаючи від 24 лютого 2022 року.

За останню добу, свідчать ці дані, російські війська втратили близько 690 людей особового складу.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих останнім часом. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

Читайте також: Росія може захотіти наступати «на деяких ділянках», коли погода покращиться – Кірбі