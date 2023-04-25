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Новини | Суспільство

Армія Росії втратила майже 700 військових за добу – Генштаб

Українські артилеристи ведуть вогонь по позиціях армії РФ на лінії фронту під час запеклих боїв біля Бахмуту Донецької області, 13 квітня 2023 року

Російські війська втратили близько 690 людей особового складу за попередню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 25 квітня.

За оцінками командування, загалом російська армія втратила близько 187 770 військових, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Також штаб оновив дані про втрати російської техніки:

  • 3 688 танків (+5 за останню добу)
  • 7 151 бойова броньована машина (+12)
  • 2 863 артилерійські системи (+14)
  • 539 реактивних систем залпового вогню
  • 291 засіб протиповітряної оборони (+2)
  • 308 літаків
  • 294 гелікоптери
  • 2 437 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+24)
  • 911 крилатих ракет
  • 18 кораблів і катерів
  • 5 784 автомобілів і автоцистерн (+31)
  • 345 одиниць спеціальної техніки (+6)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

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