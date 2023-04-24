У складі ПВК «Вагнер» воював проти ЗСУ – громадянину Казахстану повідомлено про підозру у найманстві

В Офісі генпрокурора повідомили, що громадянину Казахстану повідомлено про підозру в участі найманця у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях.

«За даними слідства, у жовтні 2022 року уродженець Таєншинського району Петропавлівської області Республіки Казахстан відбував покарання в одній з колоній РФ за зґвалтування. Він добровільно погодився на пропозицію представників так званої ПВК «Вагнер» щодо участі у військових діях проти України. Наступного місяця він прибув до тренувального табору «вагнерівців», який знаходиться в Ростовській області, де підписав контракт та почав проходити «навчання». За «роботу» завербованому найманцю обіцяли виплачувати щомісяця щонайменше 200 тис руб.», – розповіли в ОГП.

Повідомляється, що підозрюваний воював в районах Кремінної Луганської області та Яковлівки – Бахмутського району Донеччини. Наразі він перебуває під вартою.

В СБУ додали, що чоловіку загрожує до 10 років тюрми.

Днями повідомлялося, що Казахстан розслідує 10 справ щодо участі своїх громадян у війні РФ в Україні.

Казахстан відкрито не засудив повномасштабне вторгнення Росії до України. При цьому Астана заявляє, що підтримує територіальну цілісність України. Прямими словами про невизнання «ДНР» і «ЛНР» влітку минулого року заявляв президент країни Касим-Жомарт Токаєв. В ООН Казахстан зазвичай утримується від голосування щодо резолюцій, які засуджують російське вторгнення.

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