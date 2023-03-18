Reuters: російський бізнес просить Казахстан допомогти з обходом санкцій

Останніми тижнями російські компанії більш активно просять своїх казахстанських партнерів допомогти з обходом західних санкцій та імпортом необхідних товарів, повідомляє Reuters із посиланням на сім джерел.

Два співрозмовники агентства пов’язують зростання інтересу з повідомленнями про плани Анкари припинити транзит санкційних товарів. Продавці та покупці багато в чому покладалися на Туреччину в обході обмежень, створивши складну мережу ланцюжків постачання через треті країни.

За даними джерел, збільшилася кількість запитів із Росії щодо допомоги у доставці багатьох товарів через сухопутний кордон Казахстану з Росією. Її протяжність становить понад сім тисяч кілометрів.

Reuters наводить приклад казахстанського підприємця, який розповів, що йому запропонували один мільйон доларів за допомогу у перевезенні вантажівки з рідкісноземельними металами з Австралії.

Уряд Казахстану на запит агентства про коментарі не відповів.

Reuters зазначає, що Москва залишається для Астани найбільшим торговим партнером.

Експорт із Казахстану торік зріс на чверть і наблизився до дев’яти мільярдів доларів. Наприклад, експорт підшипників зріс удвічі – до 111 мільйонів доларів.