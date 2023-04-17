Казахстан розслідує 10 справ щодо участі своїх громадян у війні РФ в Україні

Комітет національної безпеки (КНБ) Казахстану розслідує 10 кримінальних справ стосовно громадян країни у зв’язку з їхньою участю у війні Росії в Україні. Така інформація випливає із офіційної відповіді КНБ виданню «Курсив». Іншу інформацію відомство не розголошує. Про це повідомляє також агентство КазТАГ.

Згідно з кримінальним кодексом Казахстану, за участь у збройних конфліктах за кордоном передбачене покарання від п’яти до дев’яти років позбавлення волі.

У комітеті не повідомляють, на чиєму боці воювали чи воюють казахстанці, проти яких порушили кримінальні справи.

Радіо Азаттик – Казахська служба Радіо Свобода – минулого року писало про уродженця Аркалика Жасулана Дуйсембіна, який вступив до лав Збройних сил України. Він жив в Україні ще до початку повномасштабної війни, його дружина – українка, і, за його словами, він «пішов на війну, щоб захистити сім’ю».

Радіо Азаттик також відомі імена кількох казахстанців, які воювали на боці Росії у лавах ПВК «Вагнер» і загинули в Україні. Поховали їх у Казахстані. Причинами їхньої участі у війні знайомі називали «матеріальний інтерес та ідеологічні переконання».

Казахстан відкрито не засудив повномасштабне вторгнення Росії до України. При цьому Астана заявляє, що підтримує територіальну цілісність України. Прямими словами про невизнання «ДНР» і «ЛНР» влітку минулого року заявляв президент країни Касим-Жомарт Токаєв. В ООН Казахстан зазвичай утримується від голосування щодо резолюцій, які засуджують російське вторгнення.