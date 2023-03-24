Казахстан посилить контроль за реекспортом товарів до Росії – Financial Times

Казахстан планує з 1 квітня запустити систему онлайн-відстеження товарів, що надходять до країни для подальшого реекспорту, повідомляє Financial Times із посиланням на високопосадовців.

«Ми розуміємо всі ризики, пов’язані з вторинними санкціями, тому уважно стежимо за нашою взаємною торгівлею з усіма партнерами», – сказав один із співрозмовників видання. За його словами, Казахстан постійно працює над зниженням ризиків реекспорту.

За даними Бюро національної статистики Казахстану, на які посилається видання, 2022 року експорт товарів з Казахстану до Росії збільшився на 25%.

США та Євросоюз підозрюють Казахстан у тому, що він допомагає Росії обходити санкції, запроваджені проти неї через розв’язану війну в Україні. Влада Казахстану неодноразово заявляла, що не допомагатиме Росії обходити обмеження.

Bloomberg раніше з посиланням на високопоставленого європейського дипломата стверджував, що Казахстан це робить принаймні щодо закупівель мікрочіпів, які в тому числі використовуються в ракетах.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен, який відвідав на початку березня Казахстан, заявляв, що США «уважно стежать» за тим, як санкції позначаються на сусідніх з Росією країнах, і сказав, що казахстанські компанії повинні відмовитися від будь-яких зв’язків з російським бізнесом. У відповідь глава МЗС Казахстану фактично зізнався, що владі країни дуже складно управляти торговими процесами між двома країнами.

За даними Євростату, експорт з Європи до Росії після введення санкцій у період з березня по листопад 2022 року впав на 47% порівняно з аналогічним періодом 2021 року і становив 36,3 млрд євро. Але при цьому експорт європейських товарів у сусідні з Росією країни, такі як Білорусь, Вірменію, Казахстан, Грузію, Узбекистан і Киргизстан, за аналогічний період 2022 року зріс на ті ж 48% і становив 20,3 млрд євро.