У Силах оборони півдня відповіли, чи потрібна деокупація лівобережжя Херсонщини для нових ударів по Криму

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода відповіла на запитання про те, чи потрібна деокупація лівобережжя Херсонщини для анонсованих нею нових вибухів в окупованому Криму.

«Можемо дозволити собі паралельний процес», – заявила вона.

Раніше сьогодні Наталія Гуменюк анонсувала нові вибухи в окупованому Росією Криму. За її словами, росіянам, які живуть та відпочивають на Кримському півострові, слід звикати до звуків повітряної тривоги.

«Думаю, що до пляжів у них справи не дійдуть. Бо вони вже там награлися у пісочок. На цьому їхні ігри й закінчаться», – сказала вона, коментуючи появу окопів на деяких пляжах на заході Кримського півострова.

За словами Гуменюк, у Криму нинішній сезон оголошений «сезоном «бавовни», а не просто курорту».

У ніч на 24 квітня у Севастополі пролунало щонайменше два вибухи, повідомили кореспонденти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Інформацію згодом підтвердив підконтрольний Росії голова міста Михайло Развожаєв. За його словами, вночі Севастополь атакували надводні дрони.

Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч на 24 квітня Київ «намагався атакувати» безпілотниками пункт базування Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

За даними відомства, які цитують російські державні ЗМІ, в атаці брали участь три безекіпажні катери, «всі вони були знищені».

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, українська армія й надалі нарощуватиме арсенал БПЛА різних типів, оскільки подібні цілі важко вразити.

Починаючи з серпня 2022 року, в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО».

На острові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закрито.