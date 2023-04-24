У Севастополі вночі лунали вибухи, російська влада заявляє про «атаку дронів»  

У ніч проти 24 квітня, близько 3:30, у окупованому Севастополі пролунало два вибухи, повідомляють кореспонденти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За їхніми словами, вибухи були чутні з району розташування військових частин неподалік Нахімовського училища та Стрілецької бухти. Також лунали постріли зенітної гармати та стрілецької зброї.

Інформацію згодом підтвердив російський голова міста Михайло Развожаєв. За його словами, вночі Севастополь атакували надводні дрони – один безпілотник нібито знищили сили протиповітряної оборони, другий вибухнув сам.

«Все сталося на зовнішньому рейді, жодних об’єктів не пошкоджено. Нині в місті тихо. Але всі сили та служби перебувають у стані бойової готовності», – заявив російський чиновник.

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Телеграм-канали публікують відео, на якому зафіксовано знищення безпілотника. Стверджується, що вибухи було чути за 3 кілометри від епіцентру.

Через нічну атаку було перекрито рейд, проте до ранку його роботу відновили, повідомив телеграм-канал транспорту Севастополя.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» та «роботою ППО».

На острові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закрито.